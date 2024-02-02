У Києві відкрили перший центр терапії за участі собак: на кого він розрахований та як це працює

Перший в Україні Центр каністерапії запрацював у Києві, який об’єднав спеціалістів у цій галузі: кінологів, психологів, навчених собак та небайдужих українців, які прагнуть допомогти тим, хто зіткнувся з тяжкими наслідками війни.

Як це працює?

В основі терапії за участі собак лежить тісний зв’язок, який може зародитися між людиною та твариною. Завдяки взаємодії з собакою ви можете відчути полегшення та спокій, відволіктися від пережитої стресової ситуації та повернути відчуття безпеки. Це допомагає значно поліпшити ефективність роботи із психологом: учасникам терапії з залученням тварин легше довіритися фахівцю та відкрито розповісти про свої переживання. Заняття можуть відбуватися у двох форматах: індивідуальному та груповому. Усі сеанси для відвідувачів безкоштовні.

Для кого?

Терапію можуть пройти військові, ветерани, сім’ї та діти військових, внутрішньо переміщені особи, а люди, які постраждалі від війни.

Фото: Центр каністерапії