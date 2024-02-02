У Києві відкрили перший центр терапії за участі собак: на кого він розрахований та як це працює

116
Валерія Гуржий
share share

Перший в Україні Центр каністерапії запрацював у Києві, який об’єднав спеціалістів у цій галузі: кінологів, психологів, навчених собак та небайдужих українців, які прагнуть допомогти тим, хто зіткнувся з тяжкими наслідками війни.

Як це працює?

В основі терапії за участі собак лежить тісний зв’язок, який може зародитися між людиною та твариною. Завдяки взаємодії з собакою ви можете відчути полегшення та спокій, відволіктися від пережитої стресової ситуації та повернути відчуття безпеки. Це допомагає значно поліпшити ефективність роботи із психологом: учасникам терапії з залученням тварин легше довіритися фахівцю та відкрито розповісти про свої переживання. Заняття можуть відбуватися у двох форматах: індивідуальному та груповому. Усі сеанси для відвідувачів безкоштовні.

Для кого?

Терапію можуть пройти військові, ветерани, сім’ї та діти військових, внутрішньо переміщені особи, а люди, які постраждалі від війни.

Фото: Центр каністерапії

Як думаєте, з тваринами реабілітація проходить швидше?
Опубліковано: 02 лютого 2024
share share
Військовослужбовиці ЗСУ вперше отримали жіночу військову форму Військовослужбовиці ЗСУ вперше отримали жіночу військову форму Війська рф обстріляли пам’ятку національного значення Кам’янська Січ на Херсонщині Війська рф обстріляли пам’ятку національного значення Кам’янська Січ на Херсонщині Школяр із Тернополя організував виробництво FPV-дронiв: збирають до 30 БПЛА на місяць Школяр із Тернополя організував виробництво FPV-дронiв: збирають до 30 БПЛА на місяць Цацики, окономіякі та скандинавський салат: незвичні страви, які варто приготувати з ікри минтая Цацики, окономіякі та скандинавський салат: незвичні страви, які варто приготувати з ікри минтая Стало відомо, коли костел Святого Миколая передадуть релігійній громаді Стало відомо, коли костел Святого Миколая передадуть релігійній громаді У 2023 році українці майже у два рази більше купили нерухомості, ніж у 2022 У 2023 році українці майже у два рази більше купили нерухомості, ніж у 2022 Художниця Фуллен знову почала малювати мурал на модерністській будівлі Художниця Фуллен знову почала малювати мурал на модерністській будівлі На Бессарабському ринку відкрили заклад Bee’s Knees із хот-догами й хешбраунами На Бессарабському ринку відкрили заклад Bee’s Knees із хот-догами й хешбраунами
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.