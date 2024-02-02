Київ економить більше 200 млн гривень на рік завдяки новому освітленню

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Валерія Гуржий
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З 2018 року столиця почала впроваджувати нову систему керування вуличним освітленням, що наразі допомагає економити до 200 млн гривень на рік.

Про це пише dsnews.

На сьогодні у Києві вже встановлено близько 950 шаф керування вуличним освітленням, до яких підключено більше 55 тисяч світильників. Зовнішнє освітлення працює 3966 годин на рік. За такої потужності, зі старою системою освітлення місто споживало б більше 39 млн кіловат/годин на рік. Якщо помножити це на комерційний тариф, опублікований на сайті Yasno, виходить 266 млн грн. Також тоді в середньому потужність споживання кожного світильника в місті складала приблизно 195 ват.

Однак перехід на сучасні технології та автоматизовану систему управління зовнішнім освітленням дозволив знизити в середньому споживання кожного світильника зі 195 до 60 ват. Таким чином, споживання складає близько 12 млн кіловат, що, в перерахунку на комерційний тариф, складає 81 млн грн. Економія – 185 млн на рік.

Враховуючи зростання вартості електроенергії з 2 грн за кіловат/годину у 2020 році до 8 грн у 2024 році, економія бюджетних коштів стає ще більш відчутною. Застаріле освітлення "спалювало" б близько 544 млн грн міста на рік. Зараз ці витрати перебувають на рівні 350 млн — тобто, більше 200 млн грн.

Фото: Unsplash\Eugene Chystiakov

Виглядає як доволі відчутня економія коштів, чи не так?
Опубліковано: 02 лютого 2024
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