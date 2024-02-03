3 та 4 лютого змінять маршрути автобусів та тролейбусів: яких саме

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Наталія Габрух
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У суботу, 3 лютого, та у неділю 4 лютого змінять маршрути ряд автобусів та тролейбусів. Це пов’язано з запланованими продовольчими ярмарками на вулицях Лісківській, Олександри Екстер, Йорданській, Амвросія Бучми і Татарській.

Про це повідомляє КП «Київпастранс».

До закінчення ярмарків 3 лютого рух буде організовано наступним чином:

  • автобус № 6 – від Дарницької площі до вул. Милославської (без заїзду на вул. Лісківську та вул. Радунську);
  • автобус № 44 – від зал. пл. «Лівий Берег» до вул. Лісківської за власним маршрутом, далі вул. Радунська до вул. Милославської;
  • автобус № 49 – від зал. пл. «Лівий Берег» до вул. Амвросія Бучми за власним маршрутом, далі просп. Павла Тичини – Дніпровська набережна, далі за власним маршрутом;
  • автобус № 61 від зал. пл. «Троєщина» до вул. Милославської (без заїзду на вул. Лісківську);
  • автобус № 87 – у напрямку руху до вул. Митрополита Андрея Шептицького від ст. м. «Осокорки» до вул. Амвросія Бучми за власним маршрутом, далі просп. Павла Тичини – вул. Березняківська, далі за власним маршрутом;
  • автобус № 95 – у напрямку масиву «Микільська Слобідка» від зал. пл. «Лівий Берег» до вул. Юрія Шумського за власним маршрутом, далі просп. Павла Тичини – Дніпровська набережна, далі за власним маршрутом;
  • тролейбус № 34 – від вул. Північної до просп. Степана Бандери;
  • тролейбус № 37-А – від ст. м. «Лісова» до вул. Лісківської за власним маршрутом, далі за маршрутом № 37;

4 лютого рух автобусів № 31 буде організовано наступним чином:

  • автобус № 31 – ст. м. «Політехнічний інститут» – просп. Берестейський – вул. Богдана Гаврилишина – вул. Довнар-Запольського – вул. Дегтярівська – вул. Білоруська – вул. Деревлянська – вул. Юрія Іллєнка – вул. Академіка Ромоданова – вул. Загорівська – вул. Князя Володимира Мономаха – вул. Татарська.

Раніше ми писали, що з Феофанії до Видубичів почала курсувати нова маршрутка.

Фото: КМДА

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Опубліковано: 03 лютого 2024
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