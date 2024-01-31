З Феофанії до Видубичів почала курсувати нова маршрутка

У Голосіївському районі в експериментальному режимі запустили нову маршрутку № 567д. Вона курсуватиме від вулиці Метрологічної (Феофанія) через авторинок на Столичному шосе до станції метро «Видубичі».

Про це повідомили у спільноті ОСН Пирогів (Орган Самоорганізації Населення в мікрорайоні Пирогів).

Зазначається, що наприкінці минулого року мешканці писали звернення до Голосіївської РДА, Київпастрансу і депутатів Київради з проханням запустити додатковий транспорт.

Маршруту № 567д поки що немає в додатку «Київ Цифровий», але він уже діє. Наразі транспорт курсує в експериментальному режимі, фахівці вивчають його попит.

Як зазначають в ГО «Пасажири Києва», маршрут обслуговує перевізник ТОВ «Ярослав-Авто». Його власником є інший перевізник ПП «Авен-Єзер», який запам’ятався тим, що у 2015–2017 роках надавав для конкурсу на маршрути підроблені документи. У 2021 році на маршрутах цих перевізників виявили порушення — на маршрутах була менша кількість рухомого складу і він був гіршого екологічного стандарту, ніж має бути за договором.

Раніше ми писали, що у маршрутках із Києва до Боярки й Вишневого запрацювала оплата карткою.

Фото: ОСН Пирогів