З Феофанії до Видубичів почала курсувати нова маршрутка

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Ірина Маймур
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У Голосіївському районі в експериментальному режимі запустили нову маршрутку № 567д. Вона курсуватиме від вулиці Метрологічної (Феофанія) через авторинок на Столичному шосе до станції метро «Видубичі».

Про це повідомили у спільноті ОСН Пирогів (Орган Самоорганізації Населення в мікрорайоні Пирогів).

Зазначається, що наприкінці минулого року мешканці писали звернення до Голосіївської РДА, Київпастрансу і депутатів Київради з проханням запустити додатковий транспорт.

Маршруту № 567д поки що немає в додатку «Київ Цифровий», але він уже діє. Наразі транспорт курсує в експериментальному режимі, фахівці вивчають його попит.

Як зазначають в ГО «Пасажири Києва», маршрут обслуговує перевізник ТОВ «Ярослав-Авто». Його власником є інший перевізник ПП «Авен-Єзер», який запам’ятався тим, що у 2015–2017 роках надавав для конкурсу на маршрути підроблені документи. У 2021 році на маршрутах цих перевізників виявили порушення — на маршрутах була менша кількість рухомого складу і він був гіршого екологічного стандарту, ніж має бути за договором.

Раніше ми писали, що у маршрутках із Києва до Боярки й Вишневого запрацювала оплата карткою.

Фото: ОСН Пирогів

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Опубліковано: 31 січня 2024
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