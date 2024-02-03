В Ірпені відновили найбільшу багатоповерхівку, пошкоджену російськими обстрілами
В Ірпені на Київщині відновили найвищу багатоповерхівку міста — ЖК «Синергія». Вона була пошкоджена російськими обстрілами навесні 2022 року.
Про це пише медіамережа «Вікно відновлення».
Повідомляється, що відновлення будинку тривало 8 місяців. Відновили також і прибудинкову територію. Крім ремонту даху, стін і фасаду, будівельники виконали внутрішні роботи в усьому будинку.
Додому змогли повернутися понад 1000 мешканців.
Раніше ми писали, що на Глибочицькій відновили два будинки, пошкоджені російськими обстрілами.
Фото: «Вікно відновлення»
Опубліковано: 03 лютого 2024