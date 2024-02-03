В Ірпені відновили найбільшу багатоповерхівку, пошкоджену російськими обстрілами

В Ірпені на Київщині відновили найвищу багатоповерхівку міста — ЖК «Синергія». Вона була пошкоджена російськими обстрілами навесні 2022 року.

Про це пише медіамережа «Вікно відновлення».

Повідомляється, що відновлення будинку тривало 8 місяців. Відновили також і прибудинкову територію. Крім ремонту даху, стін і фасаду, будівельники виконали внутрішні роботи в усьому будинку.

Додому змогли повернутися понад 1000 мешканців.

Раніше ми писали, що на Глибочицькій відновили два будинки , пошкоджені російськими обстрілами.

Фото: «Вікно відновлення»