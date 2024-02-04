Вікна на місці мозаїк: у Києві дитсадок планує знищити культурну спадщину

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Наталія Габрух
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У Соломʼянському районі Києва дитсадок №395 почав прорізати вікна на місці мозаїк «Івасик-телесик» та «Лисиця і Журавель».

Про це повідомила активістка Анастасія Лелюк.

«Сьогодні ми встигли зняти основну частину першої мозаїки, це було спонтанно та не просто, не технологічно, бо коштів і часу не було. Проте з лагідно зібраними та збереженими шматочками і прагненням дати майбутнє цим творам», — пише Анастасія Лелюк.

Тепер вона разом з активістом Дмитром Шуховим, який також долучився до порятунку мозаїки, шукає допомогу серед соціально-орієнтованого, активного бізнесу, який турбується про культурну спадщину, щоб допомогти з відновленням мозаїки в іншому місці.

«Так, дехто скаже, що ця мозаїка не має великої художньої цінності, але мені здається, що з таких дрібничок і складається краса Києва, яку ми потроху втрачаємо», — написав Дмитро Шухов.

Раніше ми писали, що стало відомо, хто та коли відновлюватиме знищену мозаїку «Інформаційний простір» у Львові.

Фото: Анастасія Лелюк

Як вважаєте, чи вдасться зберегти мозаїки?
Опубліковано: 04 лютого 2024
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