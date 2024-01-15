Стало відомо, хто та коли відновлюватиме знищену мозаїку «Інформаційний простір» у Львові

Навесні цього року планують розпочати підготовчі роботи з відновлення знищеної мозаїки «Інформаційний простір», що була розташована у приватному приміщенні на вул. Володимира Великого, 2.

Про це повідомляють у пресслужбі Львівської міської ради.

Відновленням панно займеться команда фахівців під керівництвом художника, викладача Львівської національної академії мистецтв Василя Сивака. Він 17 років створює мозаїки в українських храмах.

«Мозаїка буде розміщена у кращому місці, з кращим денним освітленням, з кращою оглядовістю – на 2-му поверсі у фойє. Панно буде інтегроване у новий сучасний інтер’єр та буде у вільному доступі», — зазначив Сергій Васечко, директор ТДВ «Торгпреса», яке є власником приміщення на вул. Володимира Великого, 2.

Всі роботи з відтворення мозаїки «Інформаційний простір» профінансує ТДВ «Торгпреса».

За словами художника Василя Сивака, планується почати підготовчі роботи навесні, при умові сприятливих погодних умов. Це передбачає підготовку стіни та 3D-сканування малюнка для його подальшого перенесення на нову стіну. Водночас продовжуватиметься збір матеріалів для створення панно. Початок робіт з укладання мозаїки заплановано на літо.

Раніше ми писали, що у Львові знищили унікальну мозаїку в будівлі видавництва «Вільна Україна». Панно у 1981 році виконав художник Богдан Сойка. У 2019 році Львівська міська рада внесла це панно до реєстру пам’яток, які підлягають захисту.

Фото: Львівська міська рада