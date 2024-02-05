У Львові облаштують парк з озером площею понад 3 га

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Наталія Габрух
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На вул. Липинського - Лінкольна у Львові облаштують великий парк з озером. Наразі тривають підготовчі роботи.

Про це повідомляє департамент містобудування Львівської міськради.

«Документи на збереження нової зеленої зони майже готові. Є кадастровий номер, розроблено проєкт землеустрою. На найближчій сесії його мають затвердити», — йдеться у повідомленні.

Парком загальною площею понад 3 га офіційно опікуватиметься ЛКП «Зелений Львів». У його межі також входитиме й озеро. Спочатку на локації проведуть реконструкції, а згодом облаштують громадський простір.

Нині ж комунальники прибирають територію зелених насаджень, яка всіяна побутовим сміттям, зрізають аварійні дерева, дроблять гілки, чистять від порослі. Також на ділянці будуть демонтувати напівзруйновані бетонні конструкції.

Раніше ми писали, що влітку цього року на Подолі з'явиться новий сквер.


Фото: Департамент містобудування Львівської міськради

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Опубліковано: 05 лютого 2024
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