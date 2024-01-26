Влітку цього року на Подолі з'явиться новий сквер

У Києві влітку цього року пранують відкрити сквер імені Голди Меїр на знак вшанування памʼяті міжнародної діячки, яка народилася в Києві та є однієї із засновниць держави Ізраїль.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Створили його планують на Подолі, на вулиці Боричів Тік, де колись була ділянка виділена посольству росії. У 2014 році Київрада повернула цю землю в комунальну власність, а минулого року надала ділянці статус скверу.

Сквер облаштують за допомоги українських та міжнародних благодійних фондів.

Фото: Unsplash\Gayatri Malhotra