Влітку цього року на Подолі з'явиться новий сквер

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Валерія Гуржий
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У Києві влітку цього року пранують відкрити сквер імені Голди Меїр на знак вшанування памʼяті міжнародної діячки, яка народилася в Києві та є однієї із засновниць держави Ізраїль.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Створили його планують на Подолі, на вулиці Боричів Тік, де колись була ділянка виділена посольству росії. У 2014 році Київрада повернула цю землю в комунальну власність, а минулого року надала ділянці статус скверу.

Сквер облаштують за допомоги українських та міжнародних благодійних фондів.

Фото: Unsplash\Gayatri Malhotra

Очікуєте на створення нового скверу?
Опубліковано: 26 січня 2024
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