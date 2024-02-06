На Андріївському узвозі прибрали стихійну торгівлю

На Андріїівському узвозі у Києві прибрали стихійну торгівлю.

Про це повідомляє Подільська РДА.

Підприємці постійної ярмарки скаржаться на осередки стихійної торгівлі у вихідні. У зв’язку з цим представники відділу контролю за благоустроєм Подільської РДА здійснили спільний рейд із залученням працівників поліції та Комунального підприємства «Поділ благоустрій».

Комісія оцінила масштаби стихійної торгівлі в історичному центрі міста та видала приписи.

Нагадаємо, що у 2018 році на початку Андріївського узвозу вже зносили торгові кіоски з сувенірами. Демонтаж МАФів відбувався на перетині вулиць Десятинної та Володимирської. Крім цього, також у 2018 році старі сувенірні ряди на початку Андріївського узвозу хотіли перенести на Алею художників.

Раніше ми писали, що на вулиці Старовокзальній у Києві демонтують МАФи .

Фото: Подільська РДА