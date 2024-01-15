На вулиці Старовокзальній у Києві демонтують МАФи

Біля кінцевої зупинки швидкісного трамваю “Старовокзальна” сьогодні почали демонтувати незаконні МАФи.

Про це повідомляє Департамент територіального контролю міста Києва.

Роботи виконують фахівці комунального підприємство “Київблагоустрій” за дорученням Департаменту територіального контролю Києва.

“Демонтажні роботи на цій локації триватимуть певний час, адже це частина системної роботи з покращення та організації громадського простору столиці” — зазначають у Департаменті.

Раніше ми писали, що на Березняках демонтували незаконні МАФи .

Фото: Департамент територіального контролю міста Києва