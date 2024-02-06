У Києві заборонили перебування сторонніх в укриттях при освітніх закладах

Доступ до сховищ та укриттів, що розміщені в освітніх закладах, за рішенням Уряду, буде обмежено. Відповідна Постанова Кабінету Міністрів опублікована та набула чинності у грудні 2023 року.

Про це повідомляє КМДА.

У постанові Кабміну зазначено, що укриттями і сховищами в закладах освіти під час проведення занять можуть користуватися лише учні, вчителі та інші працівники закладу.

Як зазначають у КМДА, в ситуації, коли укриття при школах будуть недоступні, жителям Києва знадобляться альтернативні місця прихистку, розміщені поблизу. Тому міська влада має намір звернутися до уряду із проханням дозволити додавати до переліку укриттів парковки та інші приватні об'єкти, навіть без згоди власників.

Водночас, міська влада Києва вважає необхідним запитати думку киян щодо того, чи згодні вони із забороною доступу громадян до укриттів та сховищ в освітніх закладах під час занять. Опитування планують провести у застосунку Київ Цифровий .

Раніше ми писали, що в Україні офіційно дозволили брати домашніх тварин в укриття .

Фото: з відкритих джерел