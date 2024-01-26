В Україні офіційно дозволили брати домашніх тварин в укриття
В Україні дозволили брати й перебувати в укриттях під час повітряних тривог із домашніми тваринами.
В МВС України внесли відповідні зміни, йдеться в Єдиному реєстрі державних нормативних актів.
Відтепер люди, що заходять в укриття з домашніми тваринами, мають перебувати в окремих приміщеннях або відокремлених місцях.
Крім того, власники домашніх тварин мають забезпечувати:
- постійний нагляд за тваринами;
- необхідні умови, що відповідають біологічним, видовим та індивідуальним особливостям домашньої тварини;
- безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди домашньою твариною;
- безпеку супроводжуваної домашньої тварини;
- дотримання вимог санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм та правил.
До того ж тварини, які можуть становити небезпеку, мають бути з повідцем, а окремі породи, які внесені до переліку небезпечних порід собак, — у намордниках.
Раніше ми писали, що з душем, дитячим куточком і медпунктом: у Дарницькому районі облаштували укриття в медзакладі.
Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua
Опубліковано: 26 січня 2024