В Україні офіційно дозволили брати домашніх тварин в укриття

В Україні дозволили брати й перебувати в укриттях під час повітряних тривог із домашніми тваринами.

В МВС України внесли відповідні зміни, йдеться в Єдиному реєстрі державних нормативних актів.

Відтепер люди, що заходять в укриття з домашніми тваринами, мають перебувати в окремих приміщеннях або відокремлених місцях.

Крім того, власники домашніх тварин мають забезпечувати:

постійний нагляд за тваринами;

необхідні умови, що відповідають біологічним, видовим та індивідуальним особливостям домашньої тварини;

безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди домашньою твариною;

безпеку супроводжуваної домашньої тварини;

дотримання вимог санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм та правил.

До того ж тварини, які можуть становити небезпеку, мають бути з повідцем, а окремі породи, які внесені до переліку небезпечних порід собак, — у намордниках.

Раніше ми писали, що з душем, дитячим куточком і медпунктом: у Дарницькому районі облаштували укриття в медзакладі.

Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua