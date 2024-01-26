В Україні офіційно дозволили брати домашніх тварин в укриття

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Ірина Маймур
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В Україні дозволили брати й перебувати в укриттях під час повітряних тривог із домашніми тваринами.

В МВС України внесли відповідні зміни, йдеться в Єдиному реєстрі державних нормативних актів.

Відтепер люди, що заходять в укриття з домашніми тваринами, мають перебувати в окремих приміщеннях або відокремлених місцях.

Крім того, власники домашніх тварин мають забезпечувати:

  • постійний нагляд за тваринами;
  • необхідні умови, що відповідають біологічним, видовим та індивідуальним особливостям домашньої тварини;
  • безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди домашньою твариною;
  • безпеку супроводжуваної домашньої тварини;
  • дотримання вимог санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм та правил.

До того ж тварини, які можуть становити небезпеку, мають бути з повідцем, а окремі породи, які внесені до переліку небезпечних порід собак, — у намордниках.

Раніше ми писали, що з душем, дитячим куточком і медпунктом: у Дарницькому районі облаштували укриття в медзакладі.

Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Чи пускали вас в укриття з домашніми тваринами?
Опубліковано: 26 січня 2024
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