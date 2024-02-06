У Києві запрацював кур'єрський сервіс Recycle із вивезення сортованого сміття: як він працює

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Валерія Гуржий
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Кур'єрський сервіс Recycle почав роботу у Києві, згодом його планують запустити й в інших регіонах.

Як це працює?

Необхідно завантажити застосунок App Store та Google Play, у ньому створити замовлення, додати фото та опис сортованих віходів. Все це допомагають зробити підсказки сервісу, а також команда менеджерів та розробників.

Далі необхідно визначити ціну, яку ви готові заплатити за вивезення сміття. Також у сервісі є калькулятор вартості замовлення на який можна орієнтуватися при пропозиції ціни. Окрім того, кур'єр також може запропонувати свій варіант винагороди. Далі, курʼєр забирає сміття і везе його у пункт прийому вторсировини. Також у застосунку є додаткові опції - безкоштовний вивіз та викуп відходів кур'єром. Для того, щоб ними скористатися треба мати достатню кількість сортованого сміття, щоб кур'єру буде вигідно заробити на перепродажі вторсировини.

Кур'єри приймають тільки ті відходи, які переробляють в Україні. Детальний перелік є у застосунку.

Куди везуть сміття?

Кур'єри відвозять сміття у спеціалізовані пункти прийому вторсировини, а звідти їх везуть на переробку.

Фото: Unsplash\Sigmund

А ви сортуєте сміття?
Опубліковано: 06 лютого 2024
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