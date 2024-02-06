Привернути увагу до інклюзивності: у Києві активістка на асфальті робить написи перед бар’єрами

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Наталія Габрух
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Київська активістка робить написи крейдою на асфальті, щоб привернути увагу до інклюзивності та безбар’єрності.

Про це вона повідомляє у своєму профілі в Instagram.

Дівчина пише такі написи: "Крісло колісне тут не проїде", "Де пониження?" або "Тут має бути рівне покриття". Ці написи вона робить біля бордюрів, нерівних доріг або ям на тротуарах.

“Інклюзивність міського простору – це не лише про точкові рішення у вигляді пандусів, понижень чи тактильної навігації, в першу чергу це про спосіб мислення”, – коментує активістка.

За її словами важливо розуміти, що маломобільна людина, це не обов’язково та, що пересувається за допомогою крісла колісного. Тільки-но ви підвернули ногу або несете важкі валізи — починаєте відчувати потребу в безбарʼєрності.

Активістка закликає міську владу шукати найпростіші й найдешевші рішення, зокрема надземні пішохідні переходи замість підземних переходів із “ненормативними ухилами і ліфтами, які не працюють”.

Раніше ми писали, що петиція з вимогою виділити 5% бюджету Києва на безбар’єрність набрала голоси.

Фото: Instagram активістки

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Опубліковано: 06 лютого 2024
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