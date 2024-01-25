Петиція з вимогою виділити 5% бюджету Києва на безбар’єрність набрала голоси

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Ірина Маймур
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Петиція з вимогою від київської влади виділити 3,57 млрд гривень на безбар’єрність, безпеку дорожнього руху й ремонт зношеної трамвайної інфраструктури набрала необхідні голоси.

Про це повідомляють у ГО «Пасажири Києва».

«Шлях до безбар’єрної транспортної інфраструктури довгий та тернистий, але наші поранені військові та цивільні не залишають іншого вибору окрім як цей шлях пройти», — зазначають у спільноті.

У петиції активісти зауважили, що в проєкті бюджету міста на 2024 рік майже не передбачено грошей на визначені Стратегією розвитку Києва до 2025 року та Міською цільовою програмою пріоритети. Це безбар’єрність, безпека дорожнього руху та ремонт зношеної інфраструктури громадського транспорту.

Натомість до бюджету знов закладають кошти на будівництво багаторівневих автомобільних розв’язок.

Активісти запропонували закласти 3,57 млн гривень на наземні переходи й безбар’єрні трамвайні платформи коштом зменшення інших непріоритетних видатків.

Серед пропозицій щодо збільшення видатків є такі напрямки:

  • ремонт найпроблемніших ділянок тротуарів, пониження бордюрного каменю на пішохідних переходах (700 млн грн);
  • розроблення комплексних схем організації дорожнього руху (200 млн грн);
  • облаштування підвищених нерегульованих пішохідних переходів, кілець малого радіусу, «антикишень» (200 млн грн) тощо.

Натомість зменшити пропонують, зокрема, такі видатки:

  • виділення 350 млн грн на реконструкцію транспортної розв’язки на перетині вулиць Богатирської і Полярної в Оболонському районі;
  • зменшення видатків для забезпечення фінансування інших програм і об’єктів на 3,2 млн грн.

Раніше ми писали, що у Львові запустили інклюзивне таксі для людей, які користуються кріслами колісними.

Фото: «Твоє Місто»

Як думаєте, чи підтримає влада петицію?
Опубліковано: 25 січня 2024
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