Через обстріл у Києві перекрили вулицю та затримується громадський транспорт

Внаслідок ракетної атаки на Київ, у місті затримується громадський транспорт, деякі маршрути змінили.

Про це повідомляють у пресслужбі КМДА.

Які маршрути змінилися:

Затримується рух трамваїв №22, 23, 28, 28-Д, 29, 32, 33, 35. Для зручності пасажирів організовано рух автобусів маршрутом: вул. Милославська – ст. м."Чернігівська".

Трамваї зі ст. м. "Позняки", "Бориспільська", ДВРЗ, ЗЗБК рухаються до ст. м. "Лісова".

Затримується рух автобусів №6, 33-Т, 63, 118 через перекриття руху.

На вул. Василя Касіяна та просп. Академіка Глушкова затримується рух тролейбусів №11, 12, 43, 43-К, 45 через відсутність напруги.

Також поліція перекрила рух вулицею Гната Хоткевича в обох напрямках через падіння уламків ракет. На місцях подій патрульні надають допомогу оперативним службам та громадянам.

Раніше ми писали, масована атака на Київ: горить багатоповерхівка, є постраждалі.

Фото: ілюстративне, з відкритих джерел