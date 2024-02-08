У Києві встановлять більше 200 шпаківень для гніздування птахів

У київських парках планують встановити понад 200 шпаківень для гніздування птахів. Роботи з їх встановлення вже почалися.

Про це повідомили у КО "Київзеленбуд".

Зазначається, що у "будиночках" селяться не лише шпаки, а також крилаті, що гніздяться в дуплах: синиці, дятли, повзики, плиски, підкоришники, мухоловки.

Усі шпаківні виготовлені з дерева, без додаткового оздоблення чи яскравих кольорів, які відлякують птахів.

Фото: КО "Київзеленбуд"