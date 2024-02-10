Харків отримав нову партію автобусів від німецького Нюрнберга

Харків отримав від німецького міста Нюрнберга нову партію автобусів.

Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов.

“Співпраця Харкова з Німеччиною в принципі була і залишається найрезультативнішою. Як до повномасштабної війни, так і зараз. А ще одна партія з семи автобусів від міста-побратима Нюрнберга — є цьому підтвердженням. Вони вже у Харкові і найближчим часом стануть на міські маршрути”, — написав Ігор Терехов.

Раніше ми писали, що "Київпастранс" випустив на маршрут один з автобусів, подарованих Німеччиною у квітні .

Фото: Харківська міська рада