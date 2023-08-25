"Київпастранс" випустив на маршрут один з автобусів, подарованих Німеччиною у квітні

У Києві помітили на маршруті один з чотирьох автобусів Mercedes, який передали місту німецькі партнери.

“Київпастранс нарешті випустив на маршрут один з автобусів з партії німецьких автобусів, яка прибула у Київ ще у квітні”, – повідомляють в спільноті Управа КПТ.

Автобус курсує на маршруті № 9, що прямує від вулиці Булгакова до станції метро «Лук’янівська».

Всі інші автобуси цієї партії вже теж зареєстровані та мають українські державні номери, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що це автобуси з низькою підлогою, системами кондиціонування, відеоспостереження та Wi-Fi у салоні. Їх передали транспортні підприємства Гамбурга та Галлє.

Фото: Управа КПТ