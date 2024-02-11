Київрада виділила земельні ділянки для зелених зон, закладів освіти та історико-культурного заповідника

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Наталія Габрух
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У Київській міській раді підтримали створення близько 530 гектарів зелених зон, передали понад 1,8 гектара землі для обслуговування закладів освіти та культури, а також бюветного комплексу.

Про це повідомляє Київська міська рада.

Крім цього, місто виділило близько 27 гектарів землі Національному заповіднику “Києво-Печерська лавра” для експлуатації та обслуговування об’єктів історико-культурного заповідника.

Такі рішення були підтримані 8 лютого на пленарному засіданні Київської міської ради.

Також місто надало земельні ділянки для обслуговування будівель спорту, які знаходяться у підпорядкуванні закладів освіти та культури.

Крім того, влада підтримала передачу землі для належного та своєчасного обслуговування бюветного комплексу у Дарницькому районі, історико-культурного заповідника на території Києво-Печерської лаври та закріпила за ритуальною службою близько 20 гектарів землі для кладовища на території Бучанської міської територіальної громади.

Завдяки прийнятим рішенням щодо продажу та проведення експертної грошової оцінки землі у міський бюджет надійде 120 млн грн.

Це дозволить залучити додаткове фінансування, яке буде спрямовано на пріоритетні статті витрат.

Раніше ми писали, що у Бучі створять новий парк-пам'ятку «Кампа».

Фото: Київська міська рада

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Опубліковано: 11 лютого 2024
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