Київрада виділила земельні ділянки для зелених зон, закладів освіти та історико-культурного заповідника
У Київській міській раді підтримали створення близько 530 гектарів зелених зон, передали понад 1,8 гектара землі для обслуговування закладів освіти та культури, а також бюветного комплексу.
Про це повідомляє Київська міська рада.
Крім цього, місто виділило близько 27 гектарів землі Національному заповіднику “Києво-Печерська лавра” для експлуатації та обслуговування об’єктів історико-культурного заповідника.
Такі рішення були підтримані 8 лютого на пленарному засіданні Київської міської ради.
Також місто надало земельні ділянки для обслуговування будівель спорту, які знаходяться у підпорядкуванні закладів освіти та культури.
Крім того, влада підтримала передачу землі для належного та своєчасного обслуговування бюветного комплексу у Дарницькому районі, історико-культурного заповідника на території Києво-Печерської лаври та закріпила за ритуальною службою близько 20 гектарів землі для кладовища на території Бучанської міської територіальної громади.
Завдяки прийнятим рішенням щодо продажу та проведення експертної грошової оцінки землі у міський бюджет надійде 120 млн грн.
Це дозволить залучити додаткове фінансування, яке буде спрямовано на пріоритетні статті витрат.
Раніше ми писали, що у Бучі створять новий парк-пам'ятку «Кампа».
Фото: Київська міська рада