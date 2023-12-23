У Бучі створять новий парк-пам'ятку «Кампа»

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Наталія Габрух
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У Бучі створять парк-памʼятку садово-паркового мистецтва «Кампа».

Про це повідомляє Бучанська міська рада.

Рішення щодо створення парку 22 грудня підтримали на позачерговій сесії місцеві депутати.

Новий обʼєкт природо-заповідного фонду площею більше 2 га розташований біля вулиці Лісова.

На цій зеленій зоні зафіксовано два види тварин, занесених до Червоної книги України, а саме жук-олень та кажан широковух європейський.

Також еко-фахівці нарахували там тринадцять видів птахів, значна кількість яких є рідкісними або зникаючими.

Рішення про створення парку-памʼятки передали Київській обласній раді, яка має остаточно схвалити цю ініціативу.

Раніше ми писали, що у Бучанській громаді створять ландшафтний заказник «Ріка-Герой Ірпінь».

Фото: Бучанська міська рада, з відкритих джерел

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Опубліковано: 23 грудня 2023
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