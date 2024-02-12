Дніпро закупить 26 вживаних трамваїв у Ляйпцига

КП "Дніпровський електротранспорт" уклало із містом Ляйпциг угоду на поставку 26 вживаних трамваїв Tatra T4D.

Про це повідомляє портал Alltransua.

Загальна вартість угоди складає € 31,2 тис., або € 1200 за один вагон.

Угодою передбачається що поставка буде виконуватись протягом 2024 року. Доставка в Україну та подальша адаптація під українську ширину колій відбуватиметься за рахунок міста Дніпро.

На сьогодні в Дніпрі вже є близько 100 трамваїв типу Tatra T4D різних модифікацій з міст Магдебург, Ляйпциг та Дрезден, а загальний парк складає 254 пасажирських вагонів.

Востаннє трамвайний парк масово поповнювався в 2020-2021 роках, коли було придбано 30 вагонів Tatra T4D з Ляйпцигу на умовах фінансового лізингу.

Раніше ми писали, що Львів отримає від Швейцарії низькопідлогові трамваї .

Фото: dda_photographies