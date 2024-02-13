У Києві найближчим часом планують відкрити 50 нових ТРЦ

У найближчі роки в Києві може з’явитись 50 нових торговельно-розважальних центрів.

Про це повідомив керівник департаменту стратегічного консалтингу компанії UTG Костянтин Олійник, пише Delo.ua.

Зокрема, в протягом 2024-205 років планують ввести в експлуатацію низку ТРЦ із сукупною орендованою площею понад 250 кв.м.

Серед найбільших — White Lines (28 000 кв.м.), New Ray (понад 34 000 кв.м.), April Mall (понад 36 000 кв.м.), BalticSky (20 000 кв.м.), Ocean Mall (110 000 кв.м.), Lukiyanivka (понад 47 000 кв.м.).

“Лише в Києві — близько 50 анонсованих проєктів, які можуть з'явитися у найближчій перспективі. Багато з них на високій стадії готовності: майже готовий Ocean Mall, ТРЦ Lukiyanivka, “Дитячий світ””, — зазначив Олійник.

За даними UTG, з урахуванням поточного рівня доходів населення, в Києві зможуть успішно функціонувати 2,3 млн кв. м торгових площ. Водночас станом на січень 2024-го вже працює майже 2,5 млн кв. м у діючих об'єктах.

Раніше ми писали, що в Києві відкриється перший новий магазин H&M з початку війни.