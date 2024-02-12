У Києві відкриється перший новий магазин H&M з початку війни

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Валерія Гуржий
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З початку повномасштабної війни у Києві відкриється перший новий магазин мережі H&M.

Про це пише Forbs.

Відомо, що відкриття планується у ТРЦ Blockbuster Mall, наразі там йдуть ремонтні роботи. Точна дата відкриття поки невідома, але ймовірно це відбудеться у квітні цього року.

Магазин стане 10-м в українській мережі та восьмим – серед тих, що працюють. Традиційно в магазині представлять жіночий, чоловічий і дитячий одяг. Чи буде в ньому спортивний одяг H&M Move і товари для дому H&M Home, наразі невідомо.

Раніше ми писали, що магазини H&M відновили роботу у київському ТРЦ River Mall, ТРЦ "Lavina Mall" та "Respublika Park".

Фото H&M

А ви часто ходите в магазини H&M?
Опубліковано: 12 лютого 2024
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