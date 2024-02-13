Київ та Гамбург підписали Меморандум про співпрацю у сфері транспорту

222
Наталія Габрух
share share

Представники КП “Центр організації дорожнього руху” підписали Меморандум про співпрацю у сфері транспорту та трансформації мобільності з Гамбурзьким транспортним союзом.

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

“Вивчення фахівцями нашого підприємства європейського досвіду, і конкретно Німеччини, дасть змогу оптимізувати нашу роботу при проєктуванні схем організації дорожнього руху, впровадженні ефективного світлофорного регулювання та засобів заспокоєння руху”, – прокоментував директор КП “Центр організації дорожнього руху” Олександр Міщенко.

Меморандум передбачає обмін практичним досвідом і напрацюваннями у:

  • плануванні та регулюванні дорожнього руху, включаючи оперативне управління і технічне обслуговування світлофорних систем;
  • пріоритизації громадського транспорту при світлофорному регулюванні;
  • цифровізації управління маршрутами;
  • розробці загальноміської стратегії пішохідного та велосипедного руху;
  • поліпшенні роботи громадського транспорту для забезпечення надійного, безпечного доступу до транспорту, включаючи цифрові застосунки;
  • плануванні сталої міської мобільності.

Зазначається, що меморандум стане новим кроком у партнерстві Києва та Гамбурга, яке було задокументовано у 2022 році “Угодою заради солідарності та майбутнього”.

Раніше ми писали, що комітет Верховної Ради створить новий орган у Києві: він також займатиметься метро.

Фото: з відкритих джерел

Як вам така співпраця?
Опубліковано: 13 лютого 2024
share share
У Києві найближчим часом планують відкрити 50 нових ТРЦ У Києві найближчим часом планують відкрити 50 нових ТРЦ Дивіться, як виглядатиме меморіальний комплекс, який створять у школі села Ягідне Дивіться, як виглядатиме меморіальний комплекс, який створять у школі села Ягідне Романтична вечеря до Дня закоханих: що приготувати та у скільки обійдеться Романтична вечеря до Дня закоханих: що приготувати та у скільки обійдеться 14 фільмів до Дня всіх закоханих 14 фільмів до Дня всіх закоханих
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.