Київ та Гамбург підписали Меморандум про співпрацю у сфері транспорту

Представники КП “Центр організації дорожнього руху” підписали Меморандум про співпрацю у сфері транспорту та трансформації мобільності з Гамбурзьким транспортним союзом.

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

“Вивчення фахівцями нашого підприємства європейського досвіду, і конкретно Німеччини, дасть змогу оптимізувати нашу роботу при проєктуванні схем організації дорожнього руху, впровадженні ефективного світлофорного регулювання та засобів заспокоєння руху”, – прокоментував директор КП “Центр організації дорожнього руху” Олександр Міщенко.

Меморандум передбачає обмін практичним досвідом і напрацюваннями у:

плануванні та регулюванні дорожнього руху, включаючи оперативне управління і технічне обслуговування світлофорних систем;

пріоритизації громадського транспорту при світлофорному регулюванні;

цифровізації управління маршрутами;

розробці загальноміської стратегії пішохідного та велосипедного руху;

поліпшенні роботи громадського транспорту для забезпечення надійного, безпечного доступу до транспорту, включаючи цифрові застосунки;

плануванні сталої міської мобільності.

Зазначається, що меморандум стане новим кроком у партнерстві Києва та Гамбурга, яке було задокументовано у 2022 році “Угодою заради солідарності та майбутнього”.

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Фото: з відкритих джерел