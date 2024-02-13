Київ та Гамбург підписали Меморандум про співпрацю у сфері транспорту
Представники КП “Центр організації дорожнього руху” підписали Меморандум про співпрацю у сфері транспорту та трансформації мобільності з Гамбурзьким транспортним союзом.
Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.
“Вивчення фахівцями нашого підприємства європейського досвіду, і конкретно Німеччини, дасть змогу оптимізувати нашу роботу при проєктуванні схем організації дорожнього руху, впровадженні ефективного світлофорного регулювання та засобів заспокоєння руху”, – прокоментував директор КП “Центр організації дорожнього руху” Олександр Міщенко.
Меморандум передбачає обмін практичним досвідом і напрацюваннями у:
- плануванні та регулюванні дорожнього руху, включаючи оперативне управління і технічне обслуговування світлофорних систем;
- пріоритизації громадського транспорту при світлофорному регулюванні;
- цифровізації управління маршрутами;
- розробці загальноміської стратегії пішохідного та велосипедного руху;
- поліпшенні роботи громадського транспорту для забезпечення надійного, безпечного доступу до транспорту, включаючи цифрові застосунки;
- плануванні сталої міської мобільності.
Зазначається, що меморандум стане новим кроком у партнерстві Києва та Гамбурга, яке було задокументовано у 2022 році “Угодою заради солідарності та майбутнього”.
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Фото: з відкритих джерел