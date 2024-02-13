Біля метро “Почайна” демонтують МАФи: фото

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Наталія Габрух
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Зранку 13 лютого поруч зі станцією метро “Почайна” розпочався демонтаж МАФів, які знаходились на цьому місці більше 25 років. Відбувається відключення кіосків від електромережі, демонтаж павільйонів, а деякі власники здійснюють демонтаж власноруч.

Про це пише видання “Вечірній Київ”.

Демонтажні бригади “Київблагоустрою” виконують розпорядження Ради оборони Києва щодо вивільнення підходів до станцій підземки, які слугують укриттям під час повітряних тривог.

Перед знесенням всі власники МАФів отримали приписи з попередженням та пропозицію самостійно прибрати павільйон.

У Департаменті територіального контролю Києва повідомили, що найбільше демонтажів минулого тижня провели в Оболонському, Печерському та Дарницькому районах.

Власникам споруд нагадали, що всі елементи благоустрою, зокрема, МАФи можуть розміщуватися лише за наявності дозвільної документації.

Раніше ми писали, що біля "Либідської" демонтують МАФи.

Фото: Катерина Новосвітня

Вони коли-небудь перестануть встановлювати ці незаконні МАФи?
Опубліковано: 13 лютого 2024
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