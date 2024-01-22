Біля "Либідської" демонтують МАФи

Біля станції метро "Либідська" демонтують або перенесуть 13 МАФів, які заважають вільному проходу до підземки.

Про це повідомили у Департаменті територіального контролю міста Києва.

"Прийнято рішення про демонтаж та перенесення 13-ти тимчасових споруд розміщених біля станції метрополітену «Либідська» з метою безперешкодного прямування пасажирів до станції метро", - сказано у повідомленні.

Повідомляється, що до цього МАФи вже демонтувалми біля станцій «Лук’янівська», «Дорогожичі», «Політехнічний інститут», «Житомирська», «Звіринецька», «Берестейська», «Героїв Дніпра» та «Шулявська».

Фото: КМДА