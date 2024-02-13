На Харківщині відреставрували 100-річну хату-мазанку і облаштували там громадський простір

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Ірина Маймур
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У селі Чернещина на Харківщині відреставрували закинуту хату-мазанку та облаштували там громадський простір НLYNA-hub "preKRASNOkut".

Про це повідомили в ГО “Культурний діалог”.

Проєкт втілила ГО “Культурний Діалог” у партнерстві з Краснокутською селищною радою. Його фінансують Cedos та Western NIS Enterprise Fund.

У межах ініціативи відкриють громадські центри у 10 громадах різних регіонів.

Оновлена хата слугуватиме коворкінгом, мітинг-румом, лекторієм, інтерактивним театром, конференц-холом, дитячою студією, кінотеатром, простором для групового онлайн-навчання з викладачем тощо.

Ще в процесі відновлення в хаті проводили майстеркласи, під час яких місцеві майстри ділилися традиційними знаннями.

Раніше ми писали, що як пара з Ірпеня відновлює 70-річну хату в селі на Хмельниччині.

Фото: ГО “Культурний діалог”

Як вам результат реставрації?
Опубліковано: 13 лютого 2024
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