На Харківщині відреставрували 100-річну хату-мазанку і облаштували там громадський простір

У селі Чернещина на Харківщині відреставрували закинуту хату-мазанку та облаштували там громадський простір НLYNA-hub "preKRASNOkut".

Про це повідомили в ГО “Культурний діалог”.

Проєкт втілила ГО “Культурний Діалог” у партнерстві з Краснокутською селищною радою. Його фінансують Cedos та Western NIS Enterprise Fund.

У межах ініціативи відкриють громадські центри у 10 громадах різних регіонів.

Оновлена хата слугуватиме коворкінгом, мітинг-румом, лекторієм, інтерактивним театром, конференц-холом, дитячою студією, кінотеатром, простором для групового онлайн-навчання з викладачем тощо.

Ще в процесі відновлення в хаті проводили майстеркласи, під час яких місцеві майстри ділилися традиційними знаннями.

Раніше ми писали, що як пара з Ірпеня відновлює 70-річну хату в селі на Хмельниччині.

Фото: ГО “Культурний діалог”