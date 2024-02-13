У "Київміськбуді" призначили нового президента: що про нього відомо

Наглядова рада "Холдингової компанії "Київміськбуд" призначила на посаду нового президента. Ним став Василь Олійник.

Про це повідомляє пресслужба КМБ.

З 2011 по 2018 рік Олійник очолював велику генпідрядну організацію "Моноліт будсервіс", з 2018 по 2024 рік – "Спецбуд-моноліт".

Зазначені компанії компанії звели житлові комплекси "Варшавський мікрорайон", Hoffmann house, "Галактика", SEVEN, "Ліпінка" та інші. Всі вони збудовані під девелопментом компанії Stolitsa Group Владислави Молчанової, пише “Економічна правда”.

Зазначається, що також ці компанії звели торгово-розважальний центр Retroville та є ключовими партнерами Novus у будівництві його супермаркетів. До того ж, компанія Олійника задіяна у будівництві будинку між озерами Тягле і Небреж, де міська спільнота хоче створити "Екопарк "Осокорки".

На посаді президента Василь Олійник першочерговим завданням бачить розробку плану відновлення роботи компанії і перезапуск будівництва об’єктів чергами по кілька комплексів. Наразі у “Київміськбуді” на стадії зведення майже 1,5 млн кв.м житла — 22 житлових комплекси на понад 100 будинків різного ступеню готовності.

Для перезапуску об’єктів залучать кошти державних фінансових установ та спеціалізованих компаній, зокрема “Укрфінжитло” та державних банків. Щодо цього вже тривають переговори.

Нагадаємо, що попереднього президента Ігоря Кушніра звільнили з посади наприкінці минулого року на тлі низки скандалів і розслідувань. До цього він вирушав підкорювати Еверест із довідкою про інвалідність.

Раніше ми писали, що у квітні 2023 року “Київміськбуд” призупинив роботи на будівельних майданчиках через нестачу коштів. Голова правління Ігор Кушнір пояснював проблеми здорожчанням будматеріалів, майже повною відсутністю продажів, скороченням кваліфікованих кадрів та несплатою розстрочок.

Варіантами виходу із ситуації він називав викупи нерухомості містом на 300 млн гривень, докапіталізацію компанії на 1 млрд гривень або отримання банківського кредитування.

Викуп квартир містом розглядався, однак його відклали після рішення провести аудит. До нього залучили три незалежні аудиторські компанії.

Також “Київміськбуд” перевіряла тимчасова контрольна комісія, яку створила Київрада. Вона рекомендувала міськраді звернутися до Кабміну щодо компенсації “Київміськбуду” збитку.

За результатами перевірки встановили, що на роботу “Київміськбуд” вплинули зовнішні фактори, зокрема COVID-19, повномасштабна війна та фактор “Укрбуду”.

В КМДА заявивли що місто допоможе у відновленні роботи компанії. Київ буде викуповувати житло для пільгових категорій містян, які перебувають у черзі, зокрема — учасників бойових дій і членів їхніх сімей, внутрішньо переміщених осіб та інших категорій. Також КМДА планує викуп до комунальної власності об’єктів соціальної сфери — шкіл та садочків.

Фото: "Київміськбуд"