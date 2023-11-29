Щоб допомогти «Київміськбуду», КМДА викупить у компанії житло для пільговиків, школи і садочки

Місто допоможе у відновленні роботи «Київміськбуду» шляхом викупу житла для пільгових категорій містян.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Нещодавно провели аудит «Київміськбуду». До нього залучили три незалежні аудиторські компанії: ДП «Бейкер Тіллі Україна Консалтинг», ТОВ «Аудиторська фірма «НХД-АУДИТ» та ТОВ «Ернст енд Янг».

Також «Київміськбуд» перевіряла тимчасова контрольна комісія, яку створила Київрада. Вона рекомендувала міськраді звернутися до Кабміну щодо компенсації «Київміськбуду» збитку.

За результатами перевірки встановили, що на роботу «Київміськбуд» вплинули зовнішні фактори, зокрема COVID-19, повномасштабна війна та фактор «Укрбуду».

Поворозник заявив, що місто допоможе у відновленні роботи компанії. Київ буде викуповувати житло для пільгових категорій містян, які перебувають у черзі, зокрема — учасників бойових дій і членів їхніх сімей, внутрішньо переміщених осіб та інших категорій. Також КМДА планує викуп до комунальної власності об’єктів соціальної сфери — шкіл та садочків.

Також місто звернеться до уряду щодо задекларованих зобов’язань про дофінансування об’єктів незавершеного будівництва компанії «Укрбуд». Адже сьогодні ці об’єкти «Київміськбуд» добудовує за власний кошт.

До того ж Наглядову раду розширять до 5 осіб із включенням до неї двох незалежних директорів.

Загалом за результатами перевірок і роботи тимчасової контрольної комісії можна зробити висновок, що «Київміськбуд» зможе виконати свої зобов’язання перед інвесторами, підсумував Поворозник.

Раніше ми писали, що Київрада рекомендує уряду виділити гроші «Київміськбуду» для добудови проблемних ЖК.

Фото: пресслужба КМБ