Київміськбуд зупинив роботи на будмайданчиках через нестачу коштів

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Валерія Гуржий
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Найбільший київський забудовник Київміськбуд зупинив роботи на будівельних майданчиках через нестачу коштів. Компанія звернулася по допомогу до свого найбільшого інвестора – Київради.

Про це у своєму Facebook написав голова правління ХК Київміськбуд Ігор Кушнір.

Йдеться про комплекси “Абрикосовий”, “Курнатовського”, “Мілос”, “Mirax”, “Урлівський-1”, “Урлівський-2”, “Отрада”, “Медовий-2”, “Чарівне місто”, “Радужний”, “Star city”.

За його словами, ситуація на ринку нерухомості складна через подорожчання будматеріалів, майже повну відсутність продажів, скорочення кваліфікованих кадрів та несплату розстрочок. Через це компанія була змушена призупинити роботи на будівельних майданчиках.

Ігор Кушнір наголосив, що за рік повномасштабної війни компанія вичерпала певну кількість запасів. Тому, на сьогоднішній день робиться все можливе, аби відновити фінансове забезпечення та продовжити будівництво об’єктів.

Наразі на розгляді комісій міськради перебуває рішення щодо докапіталізації компанії на 1 млрд грн. Також очікується, що у Київміськбуд викуплять нерухомості на 300 млн грн на потреби міста.

Раніше ми писали, що у Києві відновлюється ринок офісної нерухомості: повертаються IT-компанії та міжнародні організації.

Фото: Київміськбуд

Опубліковано: 23 квітня 2023
Забудовники Нерухомість Київ фінансування
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