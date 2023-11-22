Київрада рекомендує уряду виділити гроші «Київміськбуду» для добудови проблемних ЖК

361
Наталія Габрух
share share

Щоб завершити будівництво житлових комплексів збанкрутілого «Укрбуду», найбільшому столичному забудовнику «Київміськбуд» можуть виділити 2,28 млрд грн. Про це повідомляє депутатка Київради Лілія Пашинна.

Наразі на добудову житла очікують близько 40 тисяч інвесторів.

Тимчасова контрольна комісія Київради, яка займалась перевіркою діяльності будівельної кампанії, рекомендує Київській міській раді звернутись до Кабінету Міністрів України з вимогою щодо компенсації ПрАТ «ХК Київміськбуд» сумарного запланованого збитку, пов’язаного із добудовою проєктів «Укрбуд» в сумі 2,28 млрд грн.

«Тобто на додачу до вже завданих місту і інвесторам збитків від діяльності забудовника, хочуть вибити додаткові мільйони коштів платників податків. При цьому рішення ТКК не містить жодних санкцій проти президента холдингу Ігоря Кушніра та членів наглядової ради, які призвели до розтрати коштів», — написала Лілія Пашинна.

За словами Лілії Пашинної проблема з ПрАТ «Київміськбуд» створена штучно, а компанія має достатньо активів для продажу, або здачі в оренду і добудови на виручені кошти своїх об’єктів.

Нагадаємо, що у квітні 2023 року «Київміськбуд» призупинив роботи на будівельних майданчиках через нестачу коштів. Голова правління Ігор Кушнір пояснював проблеми здорожчанням будматеріалів, майже повною відсутністю продажів, скороченням кваліфікованих кадрів та несплатою розстрочок.

Варіантами виходу із ситуації він називав викупи нерухомості містом на 300 млн гривень, докапіталізацію компанії на 1 млрд гривень або отримання банківського кредитування.

Викуп квартир містом розглядався, однак його відклали після рішення провести аудит. Залучити кредити в банках на прийнятних умовах КМБ не вдалося. Найкращим варіантом розглядали докапіталізацію, а мільярду мало б вистачити для мінімально необхідних робіт на будмайданчиках до закінчення активної фази бойових дій.

Раніше ми писали, що у квітні «Київміськбуд» відновив роботи на чотирьох майданчиках: ЖК «Урлівський-1», «Урлівський-2», Mirax та «Абрикосовий».


Фото: Frames For Your Heart/Unsplash.

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Опубліковано: 22 листопада 2023
share share
Власник книгарні-кавʼярні «Сенс» зацікавлений у купівлі «Квітів України» Власник книгарні-кавʼярні «Сенс» зацікавлений у купівлі «Квітів України» «Живі стіни»: у Києві шукають локацію для благодійного екопроєкту «Живі стіни»: у Києві шукають локацію для благодійного екопроєкту На Подолі відкрили заклад Union Bistro зі сніданками, вином та кавою На Подолі відкрили заклад Union Bistro зі сніданками, вином та кавою У Києві відреставрували історичну вивіску «Молоко» У Києві відреставрували історичну вивіску «Молоко» Білий борщ та гуцульські голубці: страви, які вразили Марко Черветті в Карпатах Білий борщ та гуцульські голубці: страви, які вразили Марко Черветті в Карпатах В Україну повернуть «скіфське золото», яке дев’ять років зберігалося в Нідерландах В Україну повернуть «скіфське золото», яке дев’ять років зберігалося в Нідерландах На залізничному вокзалі Києва запрацювали ліфти для маломобільних людей На залізничному вокзалі Києва запрацювали ліфти для маломобільних людей На замку Річарда незаконно почали зводити надбудову: Департамент територіального контролю КМДА вже демонтує будівельний паркан На замку Річарда незаконно почали зводити надбудову: Департамент територіального контролю КМДА вже демонтує будівельний паркан
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.