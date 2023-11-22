Київрада рекомендує уряду виділити гроші «Київміськбуду» для добудови проблемних ЖК

Щоб завершити будівництво житлових комплексів збанкрутілого «Укрбуду», найбільшому столичному забудовнику «Київміськбуд» можуть виділити 2,28 млрд грн. Про це повідомляє депутатка Київради Лілія Пашинна.

Наразі на добудову житла очікують близько 40 тисяч інвесторів.

Тимчасова контрольна комісія Київради, яка займалась перевіркою діяльності будівельної кампанії, рекомендує Київській міській раді звернутись до Кабінету Міністрів України з вимогою щодо компенсації ПрАТ «ХК Київміськбуд» сумарного запланованого збитку, пов’язаного із добудовою проєктів «Укрбуд» в сумі 2,28 млрд грн.

«Тобто на додачу до вже завданих місту і інвесторам збитків від діяльності забудовника, хочуть вибити додаткові мільйони коштів платників податків. При цьому рішення ТКК не містить жодних санкцій проти президента холдингу Ігоря Кушніра та членів наглядової ради, які призвели до розтрати коштів», — написала Лілія Пашинна.

За словами Лілії Пашинної проблема з ПрАТ «Київміськбуд» створена штучно, а компанія має достатньо активів для продажу, або здачі в оренду і добудови на виручені кошти своїх об’єктів.

Нагадаємо, що у квітні 2023 року «Київміськбуд» призупинив роботи на будівельних майданчиках через нестачу коштів. Голова правління Ігор Кушнір пояснював проблеми здорожчанням будматеріалів, майже повною відсутністю продажів, скороченням кваліфікованих кадрів та несплатою розстрочок.

Варіантами виходу із ситуації він називав викупи нерухомості містом на 300 млн гривень, докапіталізацію компанії на 1 млрд гривень або отримання банківського кредитування.

Викуп квартир містом розглядався, однак його відклали після рішення провести аудит. Залучити кредити в банках на прийнятних умовах КМБ не вдалося. Найкращим варіантом розглядали докапіталізацію, а мільярду мало б вистачити для мінімально необхідних робіт на будмайданчиках до закінчення активної фази бойових дій.

Раніше ми писали, що у квітні «Київміськбуд» відновив роботи на чотирьох майданчиках: ЖК «Урлівський-1», «Урлівський-2», Mirax та «Абрикосовий».