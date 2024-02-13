У Чернівцях за кошти ЄС модернізують поліклініку і ремонтують гуртожиток для переселенців

У Чернівцях за кошти Європейського Союзу модернізують поліклініку і ремонтують гуртожиток, пише міська рада.

Йдеться про проєкт “Підтримка ЄС для нагальних потреб розміщення внутрішньо переміщених осіб у м. Чернівці”. Він передбачає модернізацію одного з корпусів поліклініки №3 та пристосування будівлі під гуртожиток.

У корпусі поліклініки на вулиці Головній, 218 завершили поточний ремонт, закупили нове обладнання та меблі. Також облаштували рекреаційну зону та дитячий майданчик, здійснили благоустрій території. У планах — облаштування підйомника для людей з інвалідністю.

У гуртожитку на вулиці Шкільній, 25 здійснили ремонт покрівлі, утеплили горище, замінили старі вікна та двері. Триває ремонт фасаду та внутрішніх приміщень, модернізують системи опалення, водопостачання та водовідведення.

На проєкт виділили приблизно 1,4 млн євро. Зазначається, що ці кошти йдуть напряму від грантодавця до підрядника.

Фото ілюстративне: "С4"