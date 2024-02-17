Ділянку урочища “Теремки” арештував Північний апеляційний господарський суд: її хочуть забудувати

Ділянку урочища “Теремки”, якій загрожує забудова, арештували рішенням Північного апеляційного господарського суду.

Про це повідомляє активіст Богдан Гдаль.

Він зазначив, що суд заборонив НАН України, Інституту зоології, забудовнику і державним реєстраторам вчиняти будь-які дії щодо цієї ділянки.

Мова йде про ділянку площею 5,6 гектара. Там розташована науково-експериментальна база Інституту зоології імені Шмальгаузена НАН України.

Ця ділянка частково розташована у межах лісового масиву та з усіх сторін оточена землями, що належать до природно-заповідного фонду. Спеціалізована екологічна прокуратура при Генеральній прокуратурі подала позов для захисту цієї території.

Активіст Михайло Погребинський зазначає , що на ділянці, що оточена землями заповідного фонду, але не ввійшла до складу Голосіївського парку хочуть побудувати ЖК.

“Суди продовжаться, але це важлива проміжна перемога. Дякуємо всім, хто приходить на засідання. Вже 19 лютого буде нове засідання в Господарському суді на вулиці Богдана Хмельницького”, — написав Богдан Гдаль.

Як відомо, ще в грудні 2022 року Голосіївська окружна прокуратура Києва подала позов до суду щодо звільнення від самочинної забудови та повернення столичній громаді земельних ділянок, що відносяться до земель Національного природного парку “Голосіївський” та земель транспорту.

Тоді без належних правових підстав, а також без відповідних рішень Київради та КМДА на земельних ділянках природно-заповідного фонду на території урочища “Теремки” здійснили самовільне будівництво нежитлових споруд.

“Вказані землі перебувають під особливою охороною держави та заволодіння ними всупереч вимогам Земельного кодексу України є недопустимим”, — зазначили в прокуратурі.

Тоді Голосіївською окружною прокуратурою до суду було подано позов проти п’яти фізичних осіб та однієї юридичної особи про усунення перешкод у володінні та розпорядженні земельними ділянками природно-заповідного фонду та землями транспорту. Прокуратура просила визнати недійсними правочини щодо самовільно збудованих об’єктів та їх реєстрації, знести новобудови та повернути земельні ділянки громаді. Тоді Голосіївський районний суд відкрив провадження за позовом прокуратури.

Раніше ми писали, що у Києві втричі збільшилися спроби забудови заповідників: що кажуть екологи.