У Києві можна буде безкоштовно отримати саджанці дерев

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Наталія Габрух
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У Києві протягом березня та квітня 2024 року мешканцям будуть безкоштовно роздавати молоді дерева, зокрема ялини, сосни, каштани, клени, липи та інші.

Про це повідомляє Центр альтернативного озеленення Києва.

Щоб безкоштовно отримати саджанці, киянам потрібно зареєструватися за номером 095-888-58-00 (WhatsApp/Viber). Дерева видаватимуть в обмін за підписку на сторінку Контейнерне озеленення.

“З 2018-го ми двічі на рік роздавали сіянці та саджанці лісоутворюючих видів для озеленення міста. Співучасники нашого проекту мали змогу безкоштовно отримати рослини, щоб висадити їх на прибудинкових територіях Києва. Деякі дерева за ці роки вже сягнули триметрової висоти”, — коментують у Центрі альтернативного озеленення Києва.

У Центрі зауважили, що не припиняли безкоштовно поширювати саджанці ні в 2020 ковідному, ні в 2022 році.

Раніше ми писали, що біля Гостомельського аеропорту почали висаджувати новий ліс.

Фото: Центр альтернативного озеленення Києва

Плануєте отримати саджанці?
Опубліковано: 19 лютого 2024
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