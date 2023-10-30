Біля Гостомельського аеропорту почали висаджувати новий ліс

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Валерія Гуржий
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На Київщині біля Гостомельського аеропорту висадили 4,5 тисячі садженців дерев.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції столичного округу.

Ініціатива “Let’s do it Green Ukraine” разом з спеціалістами ДП "Клавдієвська ЛНДС" висадили дуби та сосни.

Висаджування лісу проводилося на безпечній території, яка була попередньо обстежена та підготовлена для висадки лісу. Адже ліси ДП "Клавдієвська ЛНДС" з перших днів повномасштабного вторгнення були окуповані ворогом, і зараз більша частина лісів, які перебувають на балансі підприємства є небезпечними для відвідування і не дослідженими. Тому відвідування їх суворо заборонено.

Фото: Державна екологічна інспекція столичного округу

Опубліковано: 30 жовтня 2023
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