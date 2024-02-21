Біля Контрактової може з’явитися терапевтичний сад для ветеранів: деталі

Біля Контрактової площі може з’явитися терапевтичний сад для ветеранів у скандинавському стилі.

Його проєктом займається данський містопланувальник і дизайнер Мікаель Колвілл-Андерсен, пише The Village Україна.

Сад планують розташувати на ділянці на Притисько-Микільській вулиці між будинками № 1 та № 5.

Земля була відгороджена від людських очей після знесення там будівлі в 1985 році. Це унікальний простір у центрі густонаселеного району, зазначає Колвілл-Андерсен.

Ділянка є громадською власністю. Наразі йде робота над отриманням дозволу від міста на використання землі під терапевтичний сад. Потім планують розчистити ділянку від сухостою та підліску. У цьому допоможуть волонтери з рейв-толоки [Repair Together]. Далі — проведуть археологічне дослідження. Після цього студенти-геодезисти досліджуватимуть біорізноманіття землі, щоб спланувати, що зберегти, а що обрізати.

За словами данця, терапевтичний сад — це зазвичай озеленена ділянка на території лікарні, де можна буквально зцілюватися природою. У Данії такі сади є майже в кожному місті. Країна почала будувати їх 10–15 років тому для ветеранів, які повернулися з Іраку й Афганістану.

"Відмінність від звичайних парків і садів у тому, що в розробці таких просторів багато науки, зокрема психології", — пояснює Колвілл-Андерсен.

Сад на Подолі буде ретельно спланованим і включатиме елементи, які сприяють розслабленню, уважності та сенсорній стимуляції, зокрема заспокійливі кольори, м’які текстури та квітучі рослини.

Також там будуть відокремлені зони для усамітнення, а також спільні простори для соціальної взаємодії та підтримки.

Загалом сад планують розділити на три рівні відповідно до рівня психотравми відвідувача.

Раніше ми писали, що військовим пропонують безкоштовну реабілітацію у будинках на природі під Києвом.

Фото: The Village Україна