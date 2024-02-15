Військовим пропонуть безкоштовну реабілітацію у будинках на природі під Києвом

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Валерія Гуржий
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Українські військові, ветерани та їхні родини можуть пройти безкоштовну психологічну та психосоціальну реабілітацію на базі комплексу будинків на природі УЛІС на Київщині.

Соціальний проєкт DoLadu mental health lab створили у співпраці з громадською організацією DoLadu. У лютому реабілітацію пройшли перші 15 військових. Надалі планують щомісяця оздоровлювати 15 ветеранів, а згодом збільшать кількість учасників за рахунок залучення нових партнерів проєкту.

Партнером проєкту також стала Ізраїльська коаліція травми (Israel Trauma Coalition) – за її протоколами відбувається реабілітація ветеранів.

"Мета проєкту – об'єднати зусилля громадськості, державного сектору, бізнесу, благодійників та партнерів для створення екосистеми ментального здоров’я українців та підвищити доступність та якість послуг у цій галузі", - кажуть у команді DoLadu mental health lab.

Взяти участь у проєкті можуть всі ветерани АТО та повномасштабного вторгнення або військові, які перебувають у відпустці чи демобілізовані, а також ті, які ще чекають документів, що підтверджують статус ветерана. Для цього необхідно надати документ, який підтверджує статус війського чи ветерана, а також написати на сайт проєкту.

Участь у проєкті безкоштовна.

Фото: DoLadu mental health lab

Дійсно важливий проєкт, чи не так?
Опубліковано: 15 лютого 2024
реабилитация Уліс
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