Військовим пропонуть безкоштовну реабілітацію у будинках на природі під Києвом
Українські військові, ветерани та їхні родини можуть пройти безкоштовну психологічну та психосоціальну реабілітацію на базі комплексу будинків на природі УЛІС на Київщині.
Соціальний проєкт DoLadu mental health lab створили у співпраці з громадською організацією DoLadu. У лютому реабілітацію пройшли перші 15 військових. Надалі планують щомісяця оздоровлювати 15 ветеранів, а згодом збільшать кількість учасників за рахунок залучення нових партнерів проєкту.
Партнером проєкту також стала Ізраїльська коаліція травми (Israel Trauma Coalition) – за її протоколами відбувається реабілітація ветеранів.
"Мета проєкту – об'єднати зусилля громадськості, державного сектору, бізнесу, благодійників та партнерів для створення екосистеми ментального здоров’я українців та підвищити доступність та якість послуг у цій галузі", - кажуть у команді DoLadu mental health lab.
Взяти участь у проєкті можуть всі ветерани АТО та повномасштабного вторгнення або військові, які перебувають у відпустці чи демобілізовані, а також ті, які ще чекають документів, що підтверджують статус ветерана. Для цього необхідно надати документ, який підтверджує статус війського чи ветерана, а також написати на сайт проєкту.
Участь у проєкті безкоштовна.
Фото: DoLadu mental health lab