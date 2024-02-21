Суд передав під забудову землі археологічної пам’ятки “Китаївське городище”

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Ірина Маймур
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Господарський суд Києва передав під забудову землі, на яких розташована пам’ятка археології національного значення “Китаївське городище та курганний могильник”.

Про це повідомляють у пам’яткоохоронній спільноті “Цегла”.

Ділянку площею 4,7647 га передали для “будівництва об’єктів житлової та громадської забудови, торговельно-розважальних центрів, офісних центрів та паркінгу”.

Господарський суд відмовив у задоволенні позову Офісу генерального прокурору щодо скасування передачі земель під забудову. Позиція прокуратури полягала у тому, що “Китаївське городище та курганний могильник” є памʼяткою археології національного значення. Тому не підлягає відчуженню або передачі інших особам. Тим паче — для забудови.

Боротьба за порятунок земель Китаївського городища від забудови триває близько 20 років. Київрада передала цю землю в довгострокову оренду ТОВ “Київська овочева фабрика”. Ділянки надавали “для ведення товарного сільськогосподарського виробництва”. Фабрику давно викупили забудовники і планують тут забудову висотними будинками.

Китаївське городище й курганний могильник (ІХ — ХІІІ ст.) — це історична місцевість столиці з унікальним ландшафтом. З 2009 року Китаїв набув статусу памʼятки археології національного значення, яка складається з городища, поселення та курганного могильника (IХ — ХIII ст.).

Також Китаїв вважається південним форпостом стародавнього Києва, що контролював водний шлях Дніпром і суходільні підступи до міста в часи Київської Русі (згадується в літописах як місто Пересічень).

Раніше ми писали, що активісти закликають зберегти історичну садибу Зеленських.

Фото: Громадське радіо

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Опубліковано: 21 лютого 2024
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