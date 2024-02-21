Суд передав під забудову землі археологічної пам’ятки “Китаївське городище”

Господарський суд Києва передав під забудову землі, на яких розташована пам’ятка археології національного значення “Китаївське городище та курганний могильник”.

Про це повідомляють у пам’яткоохоронній спільноті “Цегла”.

Ділянку площею 4,7647 га передали для “будівництва об’єктів житлової та громадської забудови, торговельно-розважальних центрів, офісних центрів та паркінгу”.

Господарський суд відмовив у задоволенні позову Офісу генерального прокурору щодо скасування передачі земель під забудову. Позиція прокуратури полягала у тому, що “Китаївське городище та курганний могильник” є памʼяткою археології національного значення. Тому не підлягає відчуженню або передачі інших особам. Тим паче — для забудови.

Боротьба за порятунок земель Китаївського городища від забудови триває близько 20 років. Київрада передала цю землю в довгострокову оренду ТОВ “Київська овочева фабрика”. Ділянки надавали “для ведення товарного сільськогосподарського виробництва”. Фабрику давно викупили забудовники і планують тут забудову висотними будинками.

Китаївське городище й курганний могильник (ІХ — ХІІІ ст.) — це історична місцевість столиці з унікальним ландшафтом. З 2009 року Китаїв набув статусу памʼятки археології національного значення, яка складається з городища, поселення та курганного могильника (IХ — ХIII ст.).

Також Китаїв вважається південним форпостом стародавнього Києва, що контролював водний шлях Дніпром і суходільні підступи до міста в часи Київської Русі (згадується в літописах як місто Пересічень).

Раніше ми писали, що активісти закликають зберегти історичну садибу Зеленських.

Фото: Громадське радіо