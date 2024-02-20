Активісти закликають зберегти історичну садибу Зеленських — петиція

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Наталія Габрух
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Київські активісти створили петицію, щодо збереження історичної садиби Зеленських від руйнування. Забудовник продовжує її знищувати, попри заборону Київської міської прокуратури.

Пам'яткоохоронець Дмитро Перов зазначив, що на місці садиби Зеленських хочуть збудувати другу чергу ЖК “Тургеневъ”.

Активісти вимагають також надати будинку охоронний статус пам'ятки.

Нагадаємо, що дерев'яна, обкладена цеглою будівля була збудована 1890 р. на замовлення купця Василя Маліна. Сьогодні — це одна з найстаріших будівель вулиці. Відома вона стала завдяки тому, що в період з 1911 по 1915 рр. тут проживала сім'я заможних міщан Зеленських.

У 2021 р. після першої спроби зносу історичної пам’ятки Київською міською прокуратурою на ділянку садиби було накладено арешт. Попри це — забудовник продовжує її руйнувати.

Фото: Дмитро Перов

Як гадаєте, вдасться зібрати необхідні голоси для збереження пам’ятки?
Опубліковано: 20 лютого 2024
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