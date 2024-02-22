У Києві паркування тимчасово стало безкоштовним: яка причина

З 21 лютого у Києві діє безкоштовне паркування, поки столична влада не затвердить нові тарифи.

Про це повідомив у Facebook голова Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький.

Апеляційний адміністративний суд підтвердив, що розпорядження КМВА про встановлення тарифів 35 грн за годину у першій зоні, 25 та 5 грн – у другій та третій відповідно, за паркування є незаконним.

Раніше ми писали, у серпні 2022 цього року Шостий апеляційний адміністративний суд Києва визнав незаконним платне паркування у Києві. На період тривання судового процесу парковка у столиці була тимчасово безоплатна.

13 жовтня 2023 року тимчасова адмінколегія АМКУ встановила, що ціни на паркування в Києві знову завищені. Штраф за два повторних порушення "Київтранспарксервіс" конкурентного законодавства 6,6 млн грн.

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