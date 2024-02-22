У Львові збудують перший перехоплювальний паркінг. Його профінансує забудовник

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Ірина Маймур
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У Львові на вулиці Стрийській з’явиться перший у місті перехоплювальний паркінг.

Його збудує приватний забудовник, повідомляє “Львів. Містобудування”.

Зазначається, що на вулиці Стрийській 121Б, 121В 121Г зведуть багатоквартирний житловий будинок із приміщеннями громадського призначення, підземним гаражем, спортивним комплексом і тенісними кортами.

Головний архітектор видав на нього містобудівні умови і обмеження.

Забудовник зобов’язався профінансувати роботи із будівництва перехоплювального паркінгу на 1264 місця.

Паркінг має розвантажити вулицю Стрийську. Планується, що водії, які в’їжджатимуть у місто, залишатимуть авто на стоянці і пересідатимуть на громадський транспорт.

КП “Львівавтодор” вже працює над зміною організації дорожнього руху в районі майбутнього будівництва.

Зазначимо, що перехоплювальні паркінги є трендом і звичною практикою в Європі. Їхнє облаштування не лише дає змогу розвантажити дороги, а й позитивно впливає на розвиток громадського транспорту.

Фото: ridecarta.com

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Опубліковано: 22 лютого 2024
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