На Відрадному горів модерністський Палац культури імені Корольова

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Ірина Маймур
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Ввечері 22 лютого на вулиці Василенка горів Палац культури імені Корольова.

Про це повідомили у пам’яткоохоронній спільноті “Цегла”.

Загоряння ліквідували о 23:58, повідомили в ДСНС.

Раніше ми писали, що в 2020 році будівлю придбала корпорація Roshen. Вона планувала збудувати там концертний зал. Переможцем у конкурсі на найкращий проєкт «Roshen Concert Hall» стало архітектурне бюро Snohetta з Норвегії.

У 2021 році КМДА дозволила знести Палац культури імені Корольова на вулиці Василенка, 15а для будівництва нового концертного залу.

Палац культури імені Корольова збудували у 1984 році за проєктом Валентина Єжова, який в 1981-1987 роках займав посаду головного архітектора Києва. Будівля є прикладом архітектури радянського модернізму, її фасад оздоблений рідкісним натуральним каменем — червоним вірменським вулканічним туфом. Тут знімали свої кліпи корейський бойз-бенд NCT U на трек Baby Don't Stop і данська співачка MØ на пісню Kamikaze.

Фото: “Цегла”; ДСНС

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Опубліковано: 23 лютого 2024
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