Будинок Саксаганського планують відреставрувати за понад 12 млн гривень

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Валерія Гуржий
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Історичний будинок на вулиці Жилянській, 96, де жив Панас Саксаганський, планують відреставрувати за 12,6 млн гривень.

Про це йдеться сайті Prozorro

Зазначається, що будинок постраждав внаслідок військової агресії рф. Під час реставрації мають посилити старі цегляні стіни металевим каркасом, заповнити шви стін та карнизів, очистити приміщення від сміття, заповнити шви у цегляній кладці, замінити двері на горощі на нові, демонтувати покрівлю, відливи та водостічні труби.

А ще з вікон знімуть грати та демонтують старі віконні та дверні коробки. Замість них встановлять металопластикові конструкції та зроблять точний профіль ліпного карниза стелі для того, щоб виготовити шаблон для відновлення.

Будинок планують відреставрувати до 15 жовтня 2024 року, а сам аукціон призначений на 29 лютого.

Раніше ми писали, що історичному будинку в Києві, де жив Панас Саксаганський, загрожує небезпека, адже у його дворі планують звести 16-поверхівку.

Фото: Дмитро Перов/Facebook

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Опубліковано: 23 лютого 2024
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