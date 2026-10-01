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Пам'ятку архітектури «Будинок з хлібною лавкою» у Києві пофарбували у рожевий та червоний кольори

Іван Назаренко 01 жовтня 2026
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У Києві активісти заявили про нові роботи на фасаді «Будинку з хлібною лавкою» на Ярославовому Валу, 27. Дерев’яну частину пам’ятки обкладають пінопластом, отвори заповнюють монтажною піною, а фасад фарбують у рожевий та червоний кольори, повідомили в ГО «Спадщина».

Активісти стверджують, що роботи проводять без погодженого проєкту реставрації і що це вже не вперше втручаються в автентичні конструкції будівлі. У липні активісти також заявляли, що фасад розбивали кувалдами, після чого отвори закривали пінопластом і монтажною піною. На місце тоді викликали поліцію.

Тепер, за словами активістів, зовнішній вигляд пам’ятки спотворюють сучасними матеріалами. Історичні відтінки фасаду замінили рожевим, а віконні рами пофарбували в червоний. Активісти також стверджують, що під час робіт змінювали дверні прорізи та використовували цемент і монтажну піну поверх дерев’яних конструкцій.

«Будинок з хлібною лавкою» звели у 1860-х роках. Це пам’ятка архітектури місцевого значення та одна з небагатьох збережених дерев’яних споруд ранньої забудови Ярославового Валу.

Будівля має дерев’яний мезонін, цегляний цоколь і зберігала елементи первісного фасаду. На першому поверсі свого часу працювала хлібна крамниця, звідки й походить назва пам’ятки.

«Будинок з хлібною лавкою» до робіт. Фото: Haidamac / Wikimedia Commons

Проблеми з будинком тривають щонайменше з 2023 року. Після протиаварійних робіт садиба втратила частину внутрішніх перекриттів та отримала пробоїну з внутрішнього боку. У 2024 році активісти кілька разів зупиняли роботи та повідомляли про відсутність необхідних документів.

У 2025 році Київська міська прокуратура звернулася до суду, вимагаючи привести пам’ятку до належного стану та виконати ремонтно-реставраційні роботи за погодженим проєктом.

Окремо Департамент охорони культурної спадщини КМДА намагався стягнути з власника будівлі, ТОВ «ФЕР-МА», 341,7 тисячі гривень штрафних санкцій за порушення законодавства про охорону культурної спадщини. У квітні 2026 року суд задовольнив цей позов.

Водночас судові матеріали вказують, що 2022 року Департамент погодив проєкт протиаварійних робіт для посилення зовнішніх фасадних стін. Роботи всередині приміщень цим проєктом не передбачені, а дозволу на них департамент не надавав.

У жовтні 2025 року будівлю знову закрили полотном із намальованим фасадом. За даними активістів, за ним тривали роботи. У лютому 2026 року Подільський районний суд скасував арешт пам’ятки та заборону на проведення будівельних робіт.

Фото: БЖ
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