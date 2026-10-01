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Незрячий чоловік подав до суду на Британський музей через відсутність аудіоопису «Гобелена з Байо»

Іван Назаренко 01 жовтня 2026
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Незрячий чоловік із Лондона подав юридичну скаргу на Британський музей через відсутність аудіоопису виставки «Гобелен із Байо». Після цього музей заявив, що проведе спеціальну екскурсію для людей із порушеннями зору та розглядає можливість додати аудіоопис до свого застосунку, пише The Art Newspaper.

Юсуф Алі Осман у липні звернувся до музею, щоб дізнатися про аудіоописні екскурсії до відкриття виставки, однак йому повідомили, що їх у програмі не буде. За словами його адвокатів, у музеї пояснили це обмеженнями на кількість годин, протягом яких гобелен може перебувати під освітленням.

24 вересня юридична компанія Leigh Day надіслала Британському музею досудову вимогу. Осман вважає, що відсутність такого формату доступу може порушувати британський Закон про рівність 2010 року.

Він вимагає компенсації, офіційного визнання факту дискримінації, а також зміни політики музею та навчання співробітників щодо доступності для людей з інвалідністю.

«Я хочу мати можливість відвідати "Гобелен із Байо" та самостійно його сприйняти», — заявив Осман. За його словами, він розуміє необхідність обмежень для збереження історичного текстилю, але вважає несправедливим, що незрячим відвідувачам не запропонували аудіоопис.

Після початку юридичного процесу музей повідомив, що організує аудіоописну екскурсію. Також там планують сенсорну карту та інші спеціальні екскурсії, а аудіоопис можуть додати до застосунку виставки.

Водночас у Leigh Day заявили, що станом на 1 жовтня не отримали від музею офіційного повідомлення про зміну його політики, тому продовжують розглядати подальші юридичні дії.

Виставка «Гобелен із Байо» відкрилася в Британському музеї 10 вересня і триватиме до 11 липня 2027 року. Майже 70-метровий середньовічний гобелен, що зображує нормандське завоювання Англії 1066 року, привезли з Франції вперше за майже тисячу років.

Гобелен є надзвичайно крихким, тому його перебування під світлом суворо обмежене. Відвідувачів пропускають на виставку 40-хвилинними слотами, а музей заборонив фотографувати експонат, оскільки через фільмування люди затримувалися біля окремих сцен і створювали черги.

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