Вийшов тизер нового фільму Жанни Озірної: він буде про ветеранів, їхніх партнерів і близькість після поранення

Режисерка та сценаристка Жанна Озірна презентувала тизер нового фільму «Інтимна сцена». Стрічка розповідатиме про інтимність, тілесність і стосунки ветеранів та їхніх партнерів після поранення, повідомили БЖ в команді.

У центрі сюжету — молода пара: ветеран з ампутацією та його партнерка, які працюють над практичним сексуальним посібником для ветеранів із різними типами травм. Через їхню історію фільм «досліджуватиме близькість, довіру, межі відвертості та зміни у стосунках після поранення».

Водночас майбутня стрічка не базується на історії однієї конкретної пари. Під час роботи над проєктом команда спілкується з ветеранами, ветеранками та їхніми партнерами, консультується з фахівцями з фізичної й психологічної реабілітації та співпрацює з ReSex — платформою Veteran Hub, яка опікується темою інтимного життя ветеранів і ветеранок із пораненнями.

Наразі «Інтимна сцена» перебуває на ранньому етапі розробки. За підтримки Українського культурного фонду команда зняла перший тизер — тестову сцену, в якій двоє людей пробують різні пози та рухи для майбутнього посібника. Її зняли як одну довгу імпровізацію без традиційного сценарію, але в заданій режисеркою рамці.

«Ми одразу окреслили, що не збираємося нічого навмисне сексуалізувати. Навпаки, і в тизері, і на майданчику ми свідомо хотіли створити атмосферу воркшопу, майстерні, де двоє людей пробують щось нове: стримано, але водночас грайливо», — розповідає Жанна Озірна.

У тизері знялися Володимир Савельєв та його партнерка Настя Жиженко. Володимир проходив реабілітацію в Unbroken і консультував Озірну під час роботи над проєктом.

Тизер знімали в хореографічній студії у Львові. Центральним елементом сцени стало переосмислене «ліжко» з фізкультурних матів, сценічного подіуму, стяжних ременів і хореографічного станка. Візуальне рішення розробляли оператор-постановник Роман Хімей та художниця-постановниця Маргарита Кулик. Продюсеркою фільму є Валерія Сочивець.

Надалі командa планує розвивати «Інтимну сцену» як гібридне експериментальне кіно з партисипативним підходом. Це означає, що люди з реальним досвідом травми братимуть участь у зйомках, обговоренні та формуванні сценарію.

Як розповіла БЖ Жанна Озірна, під час дослідження теми вона зрозуміла, що сама травма не стає головною перешкодою для стосунків.

«Думаю, що це усвідомлення, що травма не є сама по собі каменем спотикання у парі, що вона радше підсвічує той стан стосунків, який був до поранення», — каже режисерка.

За її словами, залучення людей із реальним досвідом травми до роботи над сценарієм частково спиратиметься на метод режисерки Хлої Чжао, яка працювала з непрофесійними акторами у фільмі «Земля кочівників». Команда планує провести великий кастинг, під час якого охочі зможуть брати участь у читках та обговоренні сценарію.

«Тому що це історія про стосунки, кохання та інтим, а не про життя ветеранів чи війну. Війна, як і в попередньому моєму фільмі, це контекст, в якому існують герої, а не тема сама по собі», — пояснює Озірна, чому у центрі «Інтимної сцени» саме пара.

Жанна Озірна — українська режисерка та сценаристка, учасниця Berlinale Talents 2020, членкиня Української та Європейської кіноакадемій. Її повнометражний дебют «Медовий місяць» мав світову прем’єру на Венеційському кінофестивалі 2024 року та здобув низку міжнародних нагород. У 2026 році режисерка отримала міжнародну премію Build Your Dream Award за «Медовий місяць» під час 79-го Каннського кінофестивалю.