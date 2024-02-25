Якою буде зона відпочинку на Оболонському острові – з‘явився план благоустрою

У Києві, поруч із будівельним майданчиком мосту-хвилі на Оболонський острів, встановили інформаційний план благоустрою майбутньої зони відпочинку. Цей інформаційний знак можна зустріти зі сторони парку “Наталка”.

Про це повідомив інфраструктурний оглядач Павло Авдокушин у соцмережах.

Судячи зі схеми, на острові з'являться різні зони для відпочинку: дитячі, пляжні, розважальні та спортивні.

Павло Авдокушин підкреслив, що будівництво пішохідного мосту для прогулянок між парком “Наталка” та Оболонським островом наближається до завершення. Наразі міст, який проектував архітектор Андрій Миргородський, готовий у конструкціях.

“Після певної підготовчої роботи на ньому буде влаштована прохідна частина і переходи на обидва береги, та прибрані рештки тимчасових конструкцій”, — йдеться у дописі під відеооглядом Павла Авдокушина.

Раніше ми писали, як зараз виглядає міст-хвиля, який будують на Оболоні: фото.

Фото: Павло Авдокушин