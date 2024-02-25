Якою буде зона відпочинку на Оболонському острові – з‘явився план благоустрою

45
Наталія Габрух
share share

У Києві, поруч із будівельним майданчиком мосту-хвилі на Оболонський острів, встановили інформаційний план благоустрою майбутньої зони відпочинку. Цей інформаційний знак можна зустріти зі сторони парку “Наталка”.

Про це повідомив інфраструктурний оглядач Павло Авдокушин у соцмережах.

Судячи зі схеми, на острові з'являться різні зони для відпочинку: дитячі, пляжні, розважальні та спортивні.

Павло Авдокушин підкреслив, що будівництво пішохідного мосту для прогулянок між парком “Наталка” та Оболонським островом наближається до завершення. Наразі міст, який проектував архітектор Андрій Миргородський, готовий у конструкціях.

“Після певної підготовчої роботи на ньому буде влаштована прохідна частина і переходи на обидва береги, та прибрані рештки тимчасових конструкцій”, — йдеться у дописі під відеооглядом Павла Авдокушина.

Раніше ми писали, як зараз виглядає міст-хвиля, який будують на Оболоні: фото.

Фото: Павло Авдокушин

Чекаєте на відкриття зони відпочинку на Оболонському острові?
Опубліковано: 25 лютого 2024
share share
Перший сезон серіалу про Гаррі Поттера вийде на екрани в 2026 році Перший сезон серіалу про Гаррі Поттера вийде на екрани в 2026 році Антон Птушкін зняв документалку про тварин під час війни: дивіться трейлер Антон Птушкін зняв документалку про тварин під час війни: дивіться трейлер Найцікавіше за тиждень: Дівчата – про службу у ЗСУ та 10 українських подкастів Найцікавіше за тиждень: Дівчата – про службу у ЗСУ та 10 українських подкастів Український стартап, що будує модульні будинки для переселенців, отримав 500 тисяч євро інвестицій Український стартап, що будує модульні будинки для переселенців, отримав 500 тисяч євро інвестицій
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.