У Сумах стартувало виробництво низькопідлогових автобусів “Сумчанин”

У Сумах почали виробляти низькопідлогові автобуси під назвою “Сумчанин”.

Про це повідомляє Сумська міська рада.

“Автобуси відповідають екологічному стандарту “EURO 5”. Деталі кузова оригінальні, виробляються в Сумах на базі агрегатів Mercedes-Benz”, — йдеться у повідомленні міськради.

Транспорт має низьку підлогу та загальну пасажиромісткість — понад 40 місць (23 – для сидіння, одне – для пасажира з інвалідністю, 18 – стоячих місць).

“Задні двері мають низьку підлогу, яка відповідає всім вимогам щодо перевезення людей з інвалідністю та маломобільної частини населення. Зараз є вимоги до транспортних засобів міських перевезень — на маршрутах повинно бути до 50% такого транспорту, який відповідає перевезенням маломобільних верств населення”, — зазначив начальник відділу транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг Сергій Яковенко.

Перші дві машини вже курсують на маршруті № 20 “Шпиталь – Аеропорт”. До кінця року виробник зобов’язався виготовити ще 10 таких автобусів.

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Фото: Сумська міська рада